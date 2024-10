Feuerwehr findet Leiche in Müllwagen - Identität unklar

Stand: 16.10.2024 13:52 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Mittwoch in Bremen eine Leiche in einem Müllwagen entdeckt. Die Identität des toten Mannes sowie die Todesursache sind unbekannt.