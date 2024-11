Stand: 28.11.2024 12:15 Uhr Bremen: Einbrecher versteckt sich unter Wäscheberg

Die Polizei in Bremen hat einen Einbrecher in einem kuriosen Versteck entdeckt. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich der Mann unter einem Wäscheberg im Keller eines Reihenhauses versteckt. Der 24-Jährige war zuvor im Dunkeln durch den Garten gekommen und über ein gekipptes Kellerfenster in das Haus eingedrungen. Dort waren Überwachungskameras installiert, sodass die Bewohner den Einbrecher schnell bemerkten und die Polizei alarmierten. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Mann unter der Wäsche im Keller. Er hatte unter anderem Uhren, Handys und Bargeld bei sich. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um Beute von anderen Taten handelt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

