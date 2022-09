Stand: 19.09.2022 11:26 Uhr Bremen: 67-Jähriger ausgeraubt und mit Machete bedroht

In Bremen ist in der Nacht zu Sonntag ein 67-Jähriger überfallen und mit einer Machete bedroht worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 2 Uhr war der Mann demnach auf einem Fußweg unterwegs, als ihm ein Pärchen auf einem Elektroroller folgte. Der Mann stieg plötzlich ab, stellte dem Fußgänger ein Bein und raubte ihm die Geldbörse. Anschließend flüchtete er mit der Frau auf dem E-Scooter. Der Überfallene folgte den beiden und konnte den Täter kurz festhalten, nachdem dieser gestürzt war. Der Mann zückte daraufhin eine Machete und schlug damit in Richtung des 67-Jährigen. Danach flüchtete das Paar erneut.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.09.2022 | 13:30 Uhr