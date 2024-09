Stand: 22.09.2024 17:20 Uhr 21-jähriger Mann erstochen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach einem tödlichen Messerangriff in Bremen hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 20 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Beamten am Samstag mit. Das 21-jährige Opfer war am späten Dienstagabend in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Huchting erstochen worden. Reanimationsversuche von Polizei und Rettungskräften waren erfolglos. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.

