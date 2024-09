Brandserie in Bremen: Leiche in ausgebranntem Auto gefunden Stand: 17.09.2024 11:59 Uhr In der Nacht zu Dienstag haben im Bremer Stadtteil Walle mehrere Autos gebrannt. In einem der Fahrzeuge fanden die Einsatzkräfte laut Polizei eine Leiche.

Fünf der brennenden Autos standen laut Polizei auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Holsteiner Straße. Passanten hatten das Feuer am späten Montagabend um 23.15 Uhr gemeldet. Am frühen Dienstagmorgen um etwa 4 Uhr meldeten Passanten ein weiteres brennendes Auto - ebenfalls im Stadtteil Walle in der Waller Straße. Darin entdeckten die Einsatzkräfte später einen Leichnam.

Brandursache unklar - Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag geriet nach Polizeiangaben die Abdeckplane eines Bootes in Flammen, außerdem Unrat oder Sperrmüll in zwei weiteren Straßen im Stadtteil Walle. Ob die Brände zusammenhängen, ist derzeit noch unklar - ebenso wie die Herkunft und Identität der Leiche sowie die jeweiligen Brandursachen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden. Zuerst hatte der "Weser-Kurier" berichtet.

