Stand: 13.02.2021 16:00 Uhr Brandanschlag vor einem Jahr: 120 Demonstranten in Syke

120 Teilnehmer haben am Sonnabend in Syke (Landkreis Diepholz) demonstriert. Sie wandten sich gegen rechten Terror - Hintergrund war der Jahrestag einesBrandanschlages auf ein Lokal in der Stadt. Ein Bündnis mehrerer Organisationen hatte zu der Aktion aufgerufen. Nach Angaben der Polizei startete der Zug nach Auftaktreden am Bahnhof zu einem Fußmarsch durch die Innenstadt. Dort fand eine Abschlusskundgebung statt. Laut Polizei gab es keinerlei Störungen; alle Teilnehmer hätten sich an Abstands- und Hygienevorschriften gehalten. In der Stadt und auf der Bundesstraße 6 kam es kurzzeitig zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Der Brand am 13. Februar 2020 hatte das von einem Zuwanderer geführte Restaurant zerstört. An der Außenwand sowie auf dem Pflaster vor dem Gebäude entdeckte die Polizei aufgesprühte Hakenkreuze und den Spruch "Ausländer raus".

VIDEO: Brandanschlag in Syke - Staatsschutz ermittelt (2 Min)

