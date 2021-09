Brandanschlag in Delmenhorst: Mann droht lange Haftstrafe Aus Frust und Wut über die Corona-Regeln soll im März diesen Jahres ein Mann mehrere Brandsätze in das Delmenhorster Rathaus geworfen haben. Nun muss sich der 31-Jährige vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch soll der Prozess gegen den Delmenhorster beginnen. Angeklagt ist der mutmaßliche Täter wegen Brandstiftung. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm zwischen einem und zehn Jahren Haft, wie ein Gerichtssprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Sollte der Mann seine Tat vor dem Schöffengericht gestehen, könnte bereits am selben Tag ein Urteil fallen, hieß es.

Videos 1 Min Brandanschlag auf Rathaus in Delmenhorst Laut Polizei hat ein 30-Jähriger aus Frust wegen der Corona-Regelungen "Molotow-Cocktails" in das Gebäude geworfen. (24.03.2021) 1 Min

Zeugen hielten Täter fest

Der 31-Jährige soll im März mehrere als Molotow-Cocktails präparierte Flaschendurch ein eingeschlagenes Fenster in das Rathaus geworfen haben. In dem betroffenen Raum gerieten darauf Schreibtische und der Teppich in Brand. Die Polizei schätzte den Schaden damals auf 50.000 Euro. Der Mann wurde noch am Tatort von drei Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Wut über Corona-Regeln als Motiv

Die Ermittler gaben damals als Motiv an, dass der Mann unzufrieden über die damaligen Corona-Maßnahmen gewesen sei. Er soll bereits zuvor mehrfach gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Deswegen liefen seitens der Stadt Delmenhorst mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn.

Weitere Informationen Brandanschlag in Delmenhorst: Verdächtiger in U-Haft Der 30-Jährige soll mehrere Brandsätze in das Rathaus geworfen haben. Oberbürgermeister Jahnz verurteilte die Tat. (25.03.2021) mehr