Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg heute bei "Aktenzeichen XY" Stand: 22.01.2025 07:49 Uhr Der Brandanschlag auf eine Oldenburger Synagoge im vergangenen Jahr ist heute Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF. Die Ermittler hoffen auf den entscheidenden Hinweis.

Anfang April 2024 war vor der Synagoge in der Leo-Trepp-Straße in Oldenburg ein Brandsatz gezündet und auf die Eingangstür geworfen worden. Seither ermittelten Staatsanwaltschaft und eine Ermittlergruppe unter Leitung des polizeilichen Staatsschutzes, so ein Polizeisprecher. Bisher seien weniger als 100 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Polizei hatte mit Fotos öffentlich nach einem Verdächtigen gesucht und zudem eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgeschrieben. Nun erhofft sie sich durch die Fernsehsendung neue Hinweise und Ermittlungsansätze.

Fotos belegen Fluchtweg des Täters

Die Polizei will in der Sendung Videos und Fotos zeigen. Der Fluchtweg des mutmaßlichen Täters konnte mit Fotos sogar belegt werden, so die Polizei. Die Spur verliere sich aber zu dem Zeitpunkt, als die Person in Delmenhorst aus dem Zug ausstieg. Zeugen hatten sich im Juni bei der Polizei gemeldet, die auf den Fotos eine Frau erkannt haben wollen. Der Täter oder die Täterin ist laut Polizei nach wie vor unbekannt, obwohl das Gesicht auf veröffentlichten Fotos durchaus zu erkennen war. Auch der Hintergrund des Anschlags bleibe so völlig unklar, heißt es von der Polizei.

