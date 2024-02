Stand: 11.02.2024 12:54 Uhr Brand zerstört Ferienhaus in Westerstede - Bewohner rettet sich

In Westerstede (Landkreis Ammerland) ist am frühen Sonntagmorgen ein Ferienhaus in Brand geraten. Laut Polizei hat der 57 Jahre alte Bewohner um kurz vor 5 Uhr die Feuerwehr verständigt und sich ins Freie retten können. Der Mann blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die umliegenden Gebäude ausbreitet. Das betroffene Haus wurde komplett zerstört, der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist nicht bekannt, die Ermittlungen dazu dauerten an, so ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

