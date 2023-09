Stand: 13.09.2023 20:27 Uhr Brand in Wohnhaus: 32-Jährige schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im ostfriesischen Eversmeer (Landkreis Wittmund) ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste ein Rettungshubschrauber die 32-Jährige in ein Krankenhaus bringen. Als am frühen Abend der Notruf einging, hätten sich nach ersten Erkenntnissen noch Menschen in dem Gebäude aufgehalten, hieß es. Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei am Abend noch an. Zur Brandursache und zum geschätzten Schaden konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min