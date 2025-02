Stand: 20.02.2025 11:06 Uhr Brand in Wilhelmshaven: Feuerwehr rettet Menschen aus Hochhaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in einem Hochhaus in Wilhelmshaven gebrannt. Das Feuer sei in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, so die Polizei. Die Wohnung sei dabei völlig ausgebrannt. Feuerwehrleute retteten zwei Bewohner per Drehleiter. Die beiden und ihre Pflegekraft kamen wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Auf andere Wohnungen griff das Feuer laut Polizei nicht über. Deshalb konnten die meisten Bewohner des Hochhauses wieder zurückkehren. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven