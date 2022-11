Stand: 24.11.2022 12:57 Uhr Brand in Verdener Mehrfamilienhaus erst nach Stunden gelöscht

In Verden hat im Stadtteil Eitze am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Dachbereich ausgebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus demnach selbständig verlassen können. Ob es Verletzte gab - etwa weil sie Rauch eingeatmet haben - konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Löscharbeiten zogen sich über sechs Stunden bis nach Mitternacht hin. Die Hauptstraße in Eitze war dafür zeitweilig gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.11.2022 | 13:30 Uhr