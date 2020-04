Stand: 06.04.2020 08:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brand in Vechta verursacht 800.000 Euro Schaden

Bei einem Großbrand in einem Fachwerkhaus in Vechta ist ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden. Das freistehende Gebäude sei am Sonntagabend bis auf die Grundmauern niedergebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Vechta: Fachwerkhaus brennt nieder 06.04.2020 09:30 Uhr In Vechta ist am Sonntagabend ein Fachwerkhaus durch ein Feuer komplett zerstört worden. Der Schaden liegt bei rund 800.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.







