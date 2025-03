Stand: 17.03.2025 09:26 Uhr Brand in Varel zerstört Reetdachhaus: Eine Million Euro Schaden

In Varel (Landkreis Friesland) ist ein Reetdachhaus durch ein Feuer zerstört worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer in der Nacht zu Montag aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Nachbarn hatten sie laut Polizei offenbar auf das Feuer aufmerksam gemacht. Rund 50 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Varel und Obenstrohe waren bis in den Morgen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Die Ursache für das Feuer ist unklar, die Polizei ermittelt nun.

VIDEO: Varel: Millionenschaden nach Feuer in Reetdachhaus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min