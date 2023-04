Brand in Vareler Papier- und Kartonfabrik: Löscharbeiten dauern an

Stand: 07.04.2023 15:56 Uhr Varel: Lagerhalle mit Altpapier brennt - Löscharbeiten dauern an

Ein Brand in einer mit Altpapier gefüllten Lagerhalle in Varel beschäftigt seit Donnerstagnachmittag die Feuerwehr im Landkreis Friesland. Noch immer sei das Feuer nicht vollständig gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. Die Feuerwehr sei die ganze Nacht und am Vormittag im Einsatz gewesen, um noch "einige Glutnester" zu bekämpfen. Wie lange es noch dauern wird, bis die Löscharbeiten vollständig beendet sind, ist ihren Angaben nach noch unklar - genauso wie die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens. Das Feuer war am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in der Lagerhalle einer Papier- und Kartonfabrik in Varel ausgebrochen. Anwohnerinnen und Anwohner waren laut Polizei nicht gefährdet, den Angaben zufolge gab es auch keine große Rauchentwicklung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2023 | 13:00 Uhr