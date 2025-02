Stand: 24.02.2025 11:42 Uhr Brand in Varel: Dachstuhl von Einfamilienhaus zerstört

In Varel (Landkreis Friesland) hat am Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei zerstörte das Feuer den Dachstuhl des Hauses komplett. Die Feuerwehr löschte den Brand. In dem ehemaligen Bauernhaus wohnten demnach zwei Personen. Sie waren dort gemeldet, so die Polizei. Zum Zeitpunkt des Brandes waren sie aber nicht vor Ort. Es gab keine Verletzten. Das Haus ist jedoch unbewohnbar. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Zeugen können sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer (04451) 92 30 melden.

