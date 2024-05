Brand in Thedinghausen gelöscht - Aufräumarbeiten gestartet

Stand: 29.05.2024 10:50 Uhr

In einer Industriehalle in Thedinghausen (Landkreis Verden) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war bis Mittwochmorgen vor Ort und löschte den Brand.