Stand: 24.08.2023 06:54 Uhr Brand in Schiffdorf: Mann rettet Kind, Hund und sich selbst

Im Schiffdorfer Ortsteil Wehden im Landkreis Cuxhaven ist ein Wohnungsbrand glimpflich ausgegangen. In der Nacht zu Donnerstag hatte ein Anrufer den Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Weil er vermutete, dass noch Menschen in dem brennenden Haus waren, machte sich ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften auf den Weg. Die Feuerwehr konnte allerdings schnell Entwarnung geben. Es war niemand mehr in der Wohnung. Ein junger Mann konnte sowohl sich, ein 20 Monate altes Kind und einen Hund ins Freie retten. Nur der junge Mann selbst hatte leicht Rauch eingeatmet, musste aber nicht weiter behandelt werden. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps unter Atemschutz in das Gebäude und löschte den Brand. Ein Sofa hatte Feuer gefangen. Besonders herausfordernd für die Feuerwehr seien die extrem verrauchte Wohnung und die hohe Temperatur gewesen, so ein Sprecher. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unklar. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

