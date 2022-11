Stand: 13.11.2022 13:43 Uhr Brand in Oldenburg: Mutter rettet sich mit Kindern ins Freie

In einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg hat es am Sonntagmorgen in einer Wohnung gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Die Ursache für das Feuer ist demnach noch unklar. Die Bewohner, eine 52 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder, konnten sich laut Polizei selbst in Sicherheit bringen. Der 15 Jahre alte Sohn wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist nach Angaben der Ermittler noch nicht bekannt.

VIDEO: Brand zerstört Wohnung in Oldenburg (1 Min)

