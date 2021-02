Stand: 26.02.2021 07:58 Uhr Brand in Moordorf: Feuerwehr weckt schlafenden Bewohner

Bei einem Hausbrand in Moordorf (Landkreis Aurich) hat die Feuerwehr am Donnerstagabend den Bewohner wecken müssen. Der 56-Jährige schlief im Erdgeschoss, während es im Obergeschoss in einem Zimmer brannte. Nach Angaben eines Sprechers löschten die Einsatzkräfte zunächst das Feuer und entdeckten dann den Mann. Er kam ins Krankenhaus, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

