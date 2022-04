Stand: 30.04.2022 09:39 Uhr Brand in Leer verursacht etwa 200.000 Euro Schaden

In Leer ist am Freitagabend ein Haus durch ein Feuer zerstört worden. Nach Angaben der Polizei war zunächst ein Bett in Brand geraten, anschließend breitete sich das Feuer auf das gesamte Haus aus. Laut Feuerwehr hielten sich acht Bewohner in dem Gebäude auf. Sie konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ein 20-Jähriger, der das Feuer entdeckt hatte, wurde durch den Qualm leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2022 | 07:00 Uhr