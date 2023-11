Stand: 27.11.2023 07:33 Uhr Brand in Klinik: 39 Patienten in Leer evakuiert

In Leer musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag zu einem Brand im Borromäus Hospital in Leer ausrücken. Laut Polizei war ein Schwelbrand in einem Technikraum im Keller der Klinik ausgebrochen. Die Gründe sind noch unklar. Ein Sprecher sagte, problematisch sei vor allem der Rauch gewesen, der sich über die Lüftung ausgebreitet hätte. 39 Patienten wurden verlegt. 32 wurden im gegenüberliegenden Seniorenheim untergebracht, sieben Patienten wurden auf andere Stationen des Krankenhauses verteilt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Um kurz vor 6.00 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.11.2023 | 06:30 Uhr