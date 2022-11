Stand: 20.11.2022 11:01 Uhr Brand in Klavierwerkstatt: Gebäude und Instrumente zerstört

In Hatten hat ein Brand in einem Holzhaus mit Klavierwerkstatt ein Gebäude sowie zahlreiche Klaviere zerstört. Die Flammen waren in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Bewohner, der im Obergeschoss des Hauses im Landkreis Oldenburg wohnte, bemerkte das Feuer, teilte die Polizei mit. Er versuchte zunächst, es selbst zu löschen. Die Feuerwehr bekam die Flammen später unter Kontrolle. Das Holzhaus und ein Trecker konnten vor dem Feuer nicht mehr gerettet werden. Verletzte gab es laut den Beamten keine. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude und ein umliegendes Waldgebiet konnten die Einsatzkräfte verhindern. Angaben zur Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

