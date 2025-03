Stand: 19.03.2025 09:22 Uhr Brand in Keller in Wilhelmshaven: Bewohner können sich selbst retten

In Wilhelmshaven musste die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Kellerbrand ausrücken. Laut Polizei hatte eine Waschmaschine aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, konnten sich die Bewohner aus dem freistehenden Einfamilienhaus in der Masurenstraße selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Räume verhindern. Jetzt sollen Ermittler der Polizei die genaue Brandursache klären.

