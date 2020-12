Stand: 25.12.2020 16:15 Uhr Brand in Jade-Schweiburg: 62-Jähriger in Lebensgefahr

In Jade-Schweiburg (Landkreis Wesermarsch) musste die Feuerwehr einen 62-Jährigen aus einem brennenden Einfamilienhaus bergen. Er wurde durch eine Rauchvergiftung lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer am Freitagmorgen ist noch unklar. Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Nach ersten polizeilichen Schätzungen liegt der Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Brandort wurde für weitere polizeiliche Ermittlungen beschlagnahmt.

VIDEO: Wohnhaus-Brand in Jade: Mann lebensgefährlich verletzt (1 Min)

