Stand: 28.11.2023 21:25 Uhr Brand in JVA Bremen: 27 Menschen leicht verletzt

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen-Oslebshausen hat es am Dienstag in einer Zelle gebrannt. Da nicht klar war, wie viele Personen verletzt sind, rückten Feuerwehr- und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an, wie die Feuerwehr mitteilte. Als sie in der JVA eintrafen, hatten JVA-Mitarbeitende das Erdgeschoss in dem Gebäudeblock, in dem es zu dem Zellenbrand gekommen war, bereits geräumt. Zudem hatten sie bereits damit begonnen, den Brand zu löschen. 23 leicht verletzte JVA-Mitarbeitende und vier leicht verletzte Häftlinge wurden von den Rettungskräften versorgt. Lediglich der Häftling, in dessen Zelle es gebrannt hatte, musste in eine Klinik gebracht werden. Wieso die Matratze in Brand geraten ist, war am zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min