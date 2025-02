Stand: 19.02.2025 17:58 Uhr Brand in Hude: Nachbarn retten schlafende Familie

Nach einem Brand in der Nacht zum Mittwoch in Hude (Landkreis Oldenburg) ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar. Aufmerksame Nachbarn hatten nach Angaben der Polizei ein brennendes Auto und ein in Flammen stehendes Gartenhaus daneben bemerkt. Sie setzten einen Notruf ab und weckten die noch schlafende dreiköpfige Familie, hieß es. Es sei niemand verletzt worden. Das Feuer ist den Angaben nach vom Gartenhaus auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr habe zwei Nachbarhäuser vorsorglich evakuiert. Sie habe dann aber verhindern können, dass sich das Feuer darauf ausdehnt. Die Brandursache sei noch nicht geklärt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich.

VIDEO: Hude: Gartenhaus und Auto brennen nieder (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.02.2025 | 07:30 Uhr