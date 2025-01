Nach Brand in Hude: Klaas Heufer-Umlauf hilft Familie mit Spende Stand: 09.01.2025 14:10 Uhr Willkommene Großspende für eine durch Feuer heimatlos gewordene Familie in Hude: Der aus Oldenburg stammende Fernsehmoderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat 10.000 Euro gespendet.

So verzeichnet es jetzt die Spendenplattform "gofundme". Die Familie hatte in der Silvesternacht ihr gesamtes Hab und Gut durch ein Feuer verloren. Darauf folgte eine Welle der Spendenbereitschaft. Insgesamt sind bis Mittwoch mehr als 67.500 Euro zusammengekommen. Die größte Spende stammt nun offenbar vom Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Der in Oldenburg geborene TV-Moderator bezieht sich häufig scherzhaft auf die Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg.

Familie ist bei Angehörigen untergekommen

Das Haus war am Silvesterabend in Brand geraten. Die Bewohner, ein 35 Jahre alter Mann, eine 32 Jahre alte Frau sowie zwei drei und vier Jahre alte Kinder hätten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen, hieß es. Das Haus der Familie ist seitdem unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die Familie wohnte seit zwei Jahren in dem Haus, wie der Pressewart des FC Hude - dem Club, in dem der Familienvater Fußball spielt - dem NDR Niedersachsen sagte. Die Familie ist demnach bei Angehörigen untergekommen. Über die Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben, sie hat Sachverständige eingeschaltet.

