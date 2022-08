Stand: 04.08.2022 09:29 Uhr Brand in Hatten: Feuer greift von Carport auf Haus über

In Hatten (Landkreis Oldenburg) hat ein Feuer in Nacht zu Donnerstag von einem Carport auf ein Einfamilienhaus übergegriffen. Das Gebäude im Ortsteil Hatterwüsting ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner, ein 75-Jähriger und seine 70-jährige Frau, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wurden aber zur Vorsicht in ein Krankenhaus gefahren. Die Brandursache ist unklar. Den Angaben zufolge war der Ehemann durch einen lauten Knall außerhalb des Hauses geweckt worden. Kurz darauf lösten Rauchmelder Alarm aus. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Schadenshöhe war zunächst unklar - dürfte aber hoch sein: Auch ein Auto und ein Wohnmobil wurden durch das Feuer zerstört.

