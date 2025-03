Stand: 20.03.2025 15:38 Uhr Brand in Flüchtlingsunterkunft in Bremervörde

In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Unterkunft für Geflüchtete gebrannt. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Nach Polizeiangaben kamen zwei 29 und 30 Jahre alte Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Brandursache war nach ersten Ermittlungen offenbar ein defektes Elektrogerät. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Bremervörde, Bevern und Hesedorf.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.03.2025 | 13:30 Uhr