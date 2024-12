Stand: 03.12.2024 17:54 Uhr Brand in Einfamilienhaus: Kind entdeckt Feuer und alarmiert Familie

In Sandhausen (Landkreis Osterholz) hat ein Feuer am Montagabend ein Einfamilienhaus schwer beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte eines der Kinder den Brand bemerkt und die Eltern alarmiert. Die fünfköpfige Familie konnte sich daraufhin rechtzeitig ins Freie retten. Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck teilte mit, dass die Mutter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach einer halben Stunde konnten die mehr als 70 Einsatzkräfte aus mehreren Ortsfeuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. Die obere Etage des Hauses wurde durch das Feuer komplett zerstört, heißt es. Im Erdgeschoss seien durch das Löschwasser ebenfalls schwere Schäden entstanden, so die Feuerwehr. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 250.000 Euro.

