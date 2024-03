Stand: 07.03.2024 10:02 Uhr Brand in Diepholz: Rund 100.000 Euro Schaden an Haus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Siedenburg (Landkreis Diepholz) ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war das Feuer in der Nacht vermutlich in einem Anbau ausgebrochen. Eine Nachbarin hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Das Haus war gerade im Umbau und deshalb unbewohnt. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sperrte den einsturzgefährdeten Anbau ab und ermittelt nun zur Brandursache.

