Stand: 18.01.2024 09:17 Uhr Brand in Delmenhorst greift von Garage auf Einfamilienhaus über

In Delmenhorst haben am Mittwochabend eine Garage und der Dachstuhl eines großen Einfamilienhauses in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner zunächst den Brand der Garage gemeldet. Das Feuer habe sich dann rasant auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses ausgebreitet. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Bewohnerin musste behandelt werden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatte. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 300.000 Euro. Wie der Brand entstehen konnte, wird nun ermittelt.

VIDEO: Delmenhorst: Hoher Schaden nach Hausbrand (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2024 | 07:30 Uhr