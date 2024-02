Stand: 01.02.2024 11:06 Uhr Brand in Delmenhorst: Neun Menschen durch Rauchgase verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Delmenhorst sind am Donnerstagmorgen neun Bewohner verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Sechs Menschen wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Darunter seien auch vier Kinder. Die Feuerwehr rettete den Angaben zufolge insgesamt 17 Personen mit Hilfe einer Drehleiter aus dem stark verrauchten Haus. Das Feuer war demnach im Keller des Gebäudes entstanden. Während der Löscharbeiten sei ein Teil der Mühlenstraße gesperrt worden. Alle vier Wohnungen des betroffenen Hauses seien derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

