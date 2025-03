Stand: 14.03.2025 09:31 Uhr Brand in Cuxhaven zerstört Mehrfamilienhaus - 20 Bewohner evakuiert

Ein Großbrand in Cuxhaven hat ein Mehrfamilienhaus zerstört. 20 Anwohner wurden laut Polizei am Donnerstagabend evakuiert. Sie blieben unverletzt. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in dem Haus in der Brahmsstraße ausgebrochen, so die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand bis in die Morgenstunden. Nach Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im Millionenbereich. Mitarbeitende der Stadt Cuxhaven und des Katastrophenschutzes waren den Angaben zufolge vor Ort, um sich um die Unterbringung der Anwohner zu kümmern.

