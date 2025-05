Brand in Bremer Döner-Imbiss: Fünfjährige gestorben Stand: 19.05.2025 15:12 Uhr Nach einem Feuer in einem Bremer Imbiss ist ein fünfjähriges Mädchen verstorben. Bei dem Brand waren zwei weitere Gäste und ein Mitarbeiter verletzt worden. Die Ursache ist noch immer unklar.

Die Fünfjährige war nach dem Brand am Freitagmittag vor Ort reanimiert worden. Am Sonntag erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Montag mit. Auch die 38-jährige Mutter und 60-jährige Großmutter der Fünfjährigen waren laut Polizei bei dem Feuer so stark verletzt worden, dass sie vor Ort reanimiert werden mussten. Die Mutter des Kindes befinde sich weiter in einem kritischen Zustand, sagte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag.

Brandursache weiter unklar

Ein Imbiss-Mitarbeiter war bei dem Feuer leicht verletzt worden. Der Döner-Imbiss brannte den Angaben zufolge komplett aus. Die Rauchentwicklung im Stadtteil Neustadt sei massiv gewesen, so die Polizei. Auch in einige Wohnungen oberhalb des Ladens drang Rauch ein. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten daher zwischenzeitlich die Räume verlassen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Fachleute hatten noch am Freitag die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat, so die Polizei.

Feuerwehr kühlte Gasflaschen

Laut Polizei waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie holten unter anderem mehrere Gasflaschen aus dem Dönerladen und kühlten sie. Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen hätten den Brand im Buntentorsteinweg bemerkt und den Notruf gewählt, so die Polizei.

