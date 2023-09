Brand in Brake: Kirche wird nach vier Jahren wieder eingeweiht Stand: 27.09.2023 16:47 Uhr Die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus: Im Juli 2019 hatte ein Feuer die St. Bartholomäus-Kirche in Golzwarden zerstört. Am Sonntag wird sie nun mit einem Gottesdienst wieder eingeweiht.

"Die Bilder wird man so schnell nicht vergessen", sagt Pastor Dirk Jährig auf die Frage nach dem Großbrand vor vier Jahren. Im ersten Moment habe er damals an einen technischen Defekt als Ursache gedacht. "Das wäre schon schlimm genug gewesen", so Jährig. Dass aber das Feuer offenbar absichtlich gelegt wurde, sei für ihn noch schlimmer. Heute frage er sich nun häufiger als früher, ob wirklich alles abgeschlossen sei. Das Großfeuer in der evangelischen Kirche im Braker Stadtteil Golzwarden (Landkreis Wesermarsch) hatte den Dachstuhl der Kirche zerstört, auch Kunstwerke waren durch die Flammen und das Löschwasser beschädigt worden.

Feuer und Corona: Vier Jahre kein regulärer Gottesdienst

Die Kosten für die Restaurierung schätzt Jährig auf knapp 4,7 Millionen Euro, rund 40.000 Euro seien durch Spenden zusammengekommen. Mehr als vier Jahre lang hätten in der Kirche nach dem Brand keine regulären Gottesdienste stattgefunden. Zwischenzeitlich sei die Gemeinde auch wegen Corona im Freien zusammengekommen, im vergangenen Jahr habe es einen Weihnachtsgottesdienst "auf der Baustelle" gegeben, so der Pastor. Zum Festgottesdienst am Sonntag werde auch der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, erwartet.

Taufkirche des Orgelbaumeisters Arp Schnitger

Die St. Bartholomäus-Kirche wurde vermutlich um das Jahr 1263 erbaut und ist die Taufkirche des Orgelbaumeisters Arp Schnitger (1648-1719), der für sie auch eine Orgel gebaut hat. Nach Umbauarbeiten ist davon nur noch das äußere Erscheinungsbild vorhanden. 2019 war in der St. Bartholomäus-Kirche eigentlich ein Festakt anlässlich des 300. Todestages des Orgelbauers geplant - dieser musste dann aber nach dem Feuer abgesagt werden.

