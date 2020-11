Stand: 19.11.2020 11:28 Uhr Brand in Böseler Futtermittelwerk

Ein Brand in einem Futtermittelwerk in Bösel im Landkreis Cloppenburg hat am Abend einen hohen Schaden verursacht. Das Feuer war in einer Trocknungsanlage für Mais ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Offene Flammen waren demnach nicht zu sehen, aber es entwickelte sich starker Rauch. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einer sechsstelligen Schadenssumme aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.11.2020 | 06:30 Uhr