Stand: 08.02.2022 08:04 Uhr Brand in Autowerkstatt in Großenkneten: 30-Jähriger verletzt

Beim Brand einer Autowerkstatt in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist am Montagabend ein 30-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei wurde das Feuer im Ortsteil Ahlhorn vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der 30-Jährige habe eine Hebebühne bedient, aus der dann plötzlich Flammen schlugen. Das Feuer griff erst auf ein Auto und dann auf Teile des Hallendachs über. Der Mann versuchte, die Flammen selbst zu löschen. Dabei verletzte er sich an den Händen und atmete Rauchgas ein. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf andere Teile des Gebäudes und auf ein benachbartes Wohnhaus ausbreiten. 30 Bewohner wurden aber vorsorglich evakuiert. Sie konnten nach dem Einsatz zurückkehren. An der Werkstatt entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

VIDEO: Ahlhorn: Kfz-Werkstatt fällt Flammen zum Opfer (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.02.2022 | 07:30 Uhr