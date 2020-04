Stand: 21.04.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Brand im Südlohner Moor erneut aufgeflammt

Der Brand im Südlohner Moor an der Landkreisgrenze zwischen Vechta und Diepholz ist am Vormittag wieder aufgeflammt. Immer wieder komme das Feuer hoch aus dem Boden, sagte der Sprecher der Feuerwehr Vechta, Jens Lindemann NDR 1 Niedersachsen. Das Südlohner Moor und das angrenzende Aschener Moor brennen auf einer Fläche von rund 35 Hektar. Der Brand ist laut Lindemann unter Kontrolle. Aber das Feuer fresse sich tief durch den Moorboden und komme an Stellen ans Licht, wo die Einsatzkräfte es gar nicht erwarteten. Das mache den Einsatz so schwierig und langwierig, so Lindemann.

Südlohner und Aschener Moor brennen 20.04.2020 20:00 Uhr An der Grenze der Landkreise Diepholz und Vechta haben am Montagnachmittag 35 Hektar des Südlohner und des Aschener Moors gebrannt. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten.







Feuerwehr wässert den Moorboden

Mit mehr als 150 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus den Landkreisen Vechta und Diepholz vor Ort. Auch ein Löschhubschrauber und ein Löschroboter sind im Einsatz. Neben dem Moor steht auch ein etwa 100 Mal 100 Meter großer Birkenwald in Flammen. Jetzt gehe es darum, den trockenen Moorboden ausreichend tief zu bewässern, damit der Brand nicht unterirdisch wandern könne, erklärte Lindemann. Das soll mindestens noch bis heute Abend dauern.

Moorbrand in Aschendorf vollständig gelöscht

Bereits am Sonnabend war im Naturschutzgebiet Aschendorf bei Papenburg (Landkreis Emsland) ein Moorbrand ausgebrochen, der sich auf 30 Hektar ausgebreitet hatte. Dieser Brand war am Montag kurzzeitig wieder aufgeflammt, gilt inzwischen aber als vollständig gelöscht. Hier hat die Feuerwehr die Brandwache mittlerweile abgezogen.

