Brand im Kinderzimmer: Mutter und Kinder kommen ums Leben Stand: 14.09.2024 12:22 Uhr Eine Mutter und zwei Kinder sind am Samstag bei einem Kinderzimmerbrand gestorben. Der Vater hatte offenbar Löschversuche unternommen und wurde schwer verletzt. Das Feuer war in der in Bremen-Osterholz ausgebrochen.

Um kurz vor drei Uhr war in der Nacht zu Samstag der Notruf eingegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als Einsatzkräfte an der Wohnung im Ortsteil Ellener Feld eintrafen, stand der Vater vor dem Gebäude. Er hatte laut Feuerwehr offenbar versucht, das Feuer zu löschen. Seine Familie war noch in der brennenden Wohnung.

Feuer in Bremen-Osterholz: Brandursache unklar

Atemschutzstrupps der Feuerwehr hätten die Wohnung betreten und die 35-jährige Frau und ihre beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren leblos im Kinderzimmer entdeckt, hieß es weiter. Die Reanimationsversuche im Freien blieben erfolglos. Der 36-jährige Mann kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2024 | 12:00 Uhr