Stand: 12.09.2021 10:07 Uhr Brand im Ersatzgebäude des Finanzamts Oldenburg

In Oldenburg hat es in einem vom Finanzamt vorübergehend genutzten Gebäude in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem Raum im Erdgeschoss ausgebrochen. Auch weitere Räume seien durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden. Unklar ist derzeit, wie es zu dem Brand kommen konnte. Auch zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2021 | 09:00 Uhr