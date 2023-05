Brand einer Lagerhalle in Vechta: Schaden in Millionenhöhe

Stand: 23.05.2023 14:21 Uhr

In einem Gewerbegebiet in Vechta hat am Dienstag eine Lagerhalle für Verpackungsmaterialen gebrannt. Der Schaden geht in die Millionen. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 69 gesperrt.