Stand: 11.08.2023 10:46 Uhr Lagerhalle steht in Flammen - Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Eine Lagerhalle ist am Donnerstagabend in Oyten (Landkreis Verden) vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz. Demnach wurde die Arbeit der Einsatzkräfte durch explodierende Glasflaschen erschwert, die sich neben Pflanzenbehältern und Gartendekoration in der Halle befunden hatten. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Höhe des Schadens sind bislang unklar. Die Lagerhalle stand in einem Gewerbegebiet direkt an der A1.

VIDEO: Großeinsatz für Feuerwehr bei Lagerhallenbrand in Oyten (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2023 | 07:30 Uhr