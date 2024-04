Stand: 03.04.2024 10:53 Uhr Brand bei der Feuerwehr: Flammen in der Fahrzeughalle

Ein Brand in ihrer Fahrzeughalle hat die Freiwillige Feuerwehr in Spieka (Landkreis Cuxhaven) außer Gefecht gesetzt. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Dienstagmittag ausgebrochen. Die beiden Löschfahrzeuge in der Halle wurden demnach stark beschädigt. Die Polizei schätzt, dass ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden sein könnte. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, dass die Wehr in Spieka nach dem Brand nicht mehr einsatzbereit ist. Im Notfall würden die Feuerwehren aus den benachbarten Orten einspringen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min