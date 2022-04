Brand auf Frachter in Bremerhaven noch immer nicht gelöscht Stand: 03.04.2022 14:13 Uhr Der Brand auf einem Frachter im Verbindungshafen von Bremerhaven bricht immer wieder aus. Zuletzt hatten die Einsatzkräfte geglaubt, das Feuer am Sonnabend erfolgreich gelöscht zu haben.

Die Feuerwehr teilte am Sonntag mit, dass am Vormittag aus einer Ladeluke wieder starker Qualm ausgetreten sei. Die Einsatzkräfte fluteten die betroffenen Laderäume mit Löschschaum. Man rechne damit, dass die Löscharbeiten in Bremerhaven noch bis Montag andauern werden, hieß es.

Brandursache noch unklar

Auf dem Frachter war am Freitagabend Holz in Brand geraten. Die 21-köpfige Besatzung konnte das Schiff verlassen, verletzt wurde niemand. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr nicht. Warum es zu dem Feuer kam, ist weiterhin unklar. Das Mehrzweckschiff "Nordergründe" und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr blieben zunächst sicherheitshalber vor Ort, um den Frachter zu überwachen.

Zwei Laderäume brennen am Sonnabend

Am Sonnabend beschäftigte der Brand auf dem Frachtschiff die Feuerwehr weiter. Das gelöscht geglaubte Feuer hatte auf einen weiteren Frachtraum übergegriffen. Um den Brand zu löschen, seien beide betroffenen Laderäume mit Löschschaum geflutet worden, teilten die Einsatzkräfte in Bremerhaven noch am Sonnabend mit. Nun musste sie erneut ausrücken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2022 | 14:00 Uhr