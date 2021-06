Stand: 12.06.2021 11:08 Uhr Brand auf Boot: Skipper per Helikopter aus Nordsee gerettet

Ein Skipper ist nach einem Brand auf seinem Motorboot aus der Nordsee gerettet worden. Der 68-Jährige wurde per Rettungsschlinge aus dem 13 Grad kühlen Wasser an Bord eines Hubschraubers gezogen, dort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus geflogen. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Das in der Wesermündung brennende Schiff wurde aus dem Fahrwasser geschleppt, sank allerdings noch während der Löscharbeiten. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2021 | 11:00 Uhr