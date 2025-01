Stand: 14.01.2025 18:49 Uhr Brand an Schweinestall: Mehrere Sauen und Ferkel verendet

In Sudwalde (Landkreis Diepholz) sind am Dienstag mehrere Sauen und Ferkel verendet. Ein Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs wurde bei Löschversuchen leicht verletzt. Zwei Holzunterstände für Sauen mit kleinen Ferkeln sind nach Angaben der Feuerwehr mittags in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich demnach das Stroh in den Ferkelboxen beim Versuch, das gefrorene Trinkwasser aufzutauen, entzündet. Ein Teil der Tiere sei verletzt gerettet werden - das Veterinäramt des Landkreises habe sich vor Ort um die Tiere gekümmert, so die Feuerwehr. Die zwei Unterstände wurden durch den Brand fast komplett zerstört.

VIDEO: Landkreis Diepholz: Schweine verenden bei Brand (1 Min)

