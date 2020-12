Stand: 18.12.2020 08:09 Uhr Brand: Mann erleidet lebensgefährliche Rauchvergiftung

Ein 63-Jähriger hat in Steinfeld (Landkreis Vechta) bei einem Brand in seinem Wohnhaus eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung erlitten. Die alarmierte Feuerwehr habe den bereits bewusstlosen Mann in der Küche gefunden, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am Donnerstagabend nach Angaben des Sprechers aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Auch ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.12.2020 | 08:30 Uhr