Stand: 17.12.2024 09:10 Uhr 500.000 Euro Schaden: Zwei Lkw gehen in Bremen in Flammen auf

Auf einem Firmengelände in der Bremer Überseestadt sind am Montagnachmittag zwei Lastwagen komplett ausgebrannt. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht. Es ist unklar, warum das Feuer ausbrach.Während des Brandes zog eine große Rauchwolke über mehrere Stadtteile in Bremen. Das Feuer drohte von den Lastwagen auf eine angrenzende Lagerhalle überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr allerdings verhindern. Die Halle sei nur äußerlich beschädigt, sagte ein Sprecher. Insgesamt waren 100 Kräfte im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt.

VIDEO: Lkw gehen in Flammen auf: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort (1 Min)

